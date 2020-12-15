بنزيما يقود هجوم ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:06 م
حسام مجدي
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أعلن زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيك بلباو مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.
وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة اليوم كالآتي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفخال
خط الوسط: كروس، فالفيردي، مودريتش
خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فاسكيز.