على طريقته الخاصة.. أشرف عبدالباقي يروج لمسرحية "صباحية مباركة"









تعرض مسرحية "صباحية مباركة"، للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.







يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

يحرص الفنان أشرف عبدالباقي، التفاعل الدائم مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.وروج أشرف عبدالباقي لمسرحيته الجديدة "صباحية مباركة" ، حيث نشر صورة لنجمي مسرح مصر علي ربيع وأوس أوس من كواليس المسرحية ، وذلك عبر حسابه بإنستجرام ، وعلق قائلاً:"الحقوا أماكنكم في عرض يوم الجمعة من مسرحية صباحية مباركة.