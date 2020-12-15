السيطرة على حريق في عقار بالإسكندرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بالدور الثاني بعقار بشارع القهوتين بمنطقة رأس التين التابعة لحي الجمرك، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل شقة وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق الذي اندلع داخل الشقة.

وتوجه رجب النقيدي رئيس حي الجمرك ومحمد المغربي السكرتير العام للحي برفقة النوبتجية وإدارة المشروعات ومهندس التنظيم ومعاوني أشغال الطريق وشرطة قسم الجمرك وقوات الدفاع المدني والتنسيق مع الجهات المعنية وتم تأمين الشارع وعدم وجود أي إصابات واحكام السيطرة علي الحريق.

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