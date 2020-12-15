إيمي سلطان تزين ميدان يونيون سكوير في نيويورك

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تكريمًا لها على مسيرتها في مجال الرقص الشعبي، احتفل ميدان يونيون سكوير في مدينة نيويورك بأمريكا بالفنانة الاستعراضية إيمي سلطان من خلال عرض رقصاتها وصورها في أحد أشهر الشوارع الأمريكية "يونيون سكوير"، وذلك بعد مجموعة من الحفلات الناجحة التي أحيتها إيمي سلطان في أمريكا وغيرها من الدول، وجاء هذا بعد مجموعة من النجوم تم تكريمهم على حوائط نفس الشارع.



ومنذ ظهور إيمي سلطان على الساحة الفنية وهي دائمًا مثيرة للجدل حيث أنها خريجة كلية الهندسة، حيث درست هندسة الديكور، ولكنها صرحت أنها تعشق الباليه منذ طفولتها ولكنها أكملت دراستها إرضاءً لأهلها، وأكدت أنها كانت راقصة باليه، قبل الرقص الشرقي، ولكنها كانت قد قررت اعتزال الباليه بعد تعرضها لإصابة في الحوض وخضوعها لجراحة، مشيرة إلى أن راقصات البالية ينظرن بتعالي إلى جميع الفنون الأخرى.