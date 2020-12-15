استشاري جراحة وكبد يعيد فتح عيادة طبيب الغلابة

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قال الدكتور حسني سعد قطب، استشاري الجراحة العامة والكبد، إنه بعد وفاة الدكتور محمد مشالي ظلت العيادة مغلقة لأكثر من 5 أشهر، لافتًا إلى أن أبناء الدكتور الراحل تركوا الشقة لصاحب العقار.



وأضاف الدكتور حسني سعد قطب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أراد أن يكون استمرارية لعطاء الدكتور الراحل محمد المشالي، مشيرة إلى أن الكشف يكون بـ 15 جنيها.



وأوضح أنه يعمل على خدمة وعلاج الفقراء، بالإضافة إلى أنه يتم توفير الأدوية للمرضى، داعيا الأطباء لمساعدته في علاج الفقراء، معقبا: "احنا بنتاجر مع ربنا".



ولفت إلى أنه أعاد تجديد العيادة، وأصبح يوجد بها أجهزة سونار وأكسجين، مستطردا: "المرضى في أمس الحاجة لفتح عيادة طبيب الغلابة مرة أخرى".