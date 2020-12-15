استشاري جراحة وكبد يعيد فتح عيادة طبيب الغلابة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور حسني سعد قطب، استشاري الجراحة العامة والكبد، إنه بعد وفاة الدكتور محمد مشالي ظلت العيادة مغلقة لأكثر من 5 أشهر، لافتًا إلى أن أبناء الدكتور الراحل تركوا الشقة لصاحب العقار.

وأضاف الدكتور حسني سعد قطب، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أراد أن يكون استمرارية لعطاء الدكتور الراحل محمد المشالي، مشيرة إلى أن الكشف يكون بـ 15 جنيها.

وأوضح أنه يعمل على خدمة وعلاج الفقراء، بالإضافة إلى أنه يتم توفير الأدوية للمرضى، داعيا الأطباء لمساعدته في علاج الفقراء، معقبا: "احنا بنتاجر مع ربنا".

ولفت إلى أنه أعاد تجديد العيادة، وأصبح يوجد بها أجهزة سونار وأكسجين، مستطردا: "المرضى في أمس الحاجة لفتح عيادة طبيب الغلابة مرة أخرى".

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لتجديد عقد نجم الأبيض

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ 43 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان