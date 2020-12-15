بشري سارة في بايرن ميونيخ قبل مواجهة ليفركوزن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء أن لاعب وسط الفريق جوشوا كيميتش يملك فرصة خوض لقاء القمة ضد باير ليفركوزن في الدوري الألماني لكرة القدم نهاية الأسبوع الحالي، بعد تعافيه من إصابة في ركبته أسرع من المتوقع.

وكان من المتوقع أن يغيب كيميتش حتى يناير بعد إصابة في ركبته تعرض لها في مباراة فريقه ضد بوروسيا دورتموند في 7 نوفمبر، بيد أن اللاعب تعافى في فترة زمنية أسرع و"بدا جيد جداً" في أول حصة تدريبية له الاثنين بحسب فليك.

وكشف فليك في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه لفولفسبورغ في الدوري المحلي: يتعين علينا معرفة كيفية تأقلمه في التمارين في الأيام المقبلة. يتعين عليه أن يستمع إلى جسده وتقييم الأمور ثم نقرر سويا ما إذا كان متاحا في مباراة نهاية الأسبوع.

وتنازل بايرن ميونخ عن المركز الأول بتعادله في آخر مباراتين له على أرضه مع لايبزيغ 3-3 ثم مع يونيون برلين 1-1 بعيدا عن قواعده، فتقدم عليه باير ليفركوزن بفارق نقطة واحدة.

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