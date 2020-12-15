بدء عرض مسلسل إسعاف يونس بطولة محمد أنور غدًا الأربعاء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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انتهى محمد أنور من تصوير مسلسل إسعاف يونس منذ فترة، ودخل العمل مرحلة المونتاج والمكساج منذ عدة أسابيع، وانتهى المخرج معتز التوني من تجهيز جزء كبير من العمل، الذي يدور في قالب اجتماعي كوميدي.



ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل إسعاف يونس على منصة watch it، اعتبارا من غد الأربعاء، ويتوقع له الكثير من المتابعين أن يحقق نجاح كبير وقت عرضه، خاصة أنه يتناول قصة جديدة ومختلفة عن الأعمال التي تعرض حاليا، ويعتبر أنور من أبرز النجوم الذين حققوا نجاحًا خلال الفترة الماضية، ليس في إطار الكوميديا فقط، وإنما أيضًا خلال الخطوط الدرامية الأخرى، كدوره في مسلسل قوت القلوب، والذي نال بسببه إشادة كبيرة من قبل الجمهور والنقاد.



كما تعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.



"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

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