"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
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تحت رعاية السيد اللواء مدير امن المنيا اللواء محمود خليل انتهت جلسة الصلح وتسليم الكفن منذ قليل بين عائلتي احمد وحفيظ بقرية الشيخ مسعود.

حيث قدمت عائلة حفيظ الدية والكفن لعائلة احمد بحضور كل القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب بالدائرة ولجنة تحكيم المركز التي انتهت لحكم تسليم دية كاملة وكفن لاهل الدم.

حضر اللواء  اشرف علي حكمدار منطقة شمال المنيا 
واللواء محمد عزت عيد الهادي رايس مركز ومدينة العدوة 
الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف 
العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث لمنطقة شمال المنيا 
العقيد احمد زايد وكيل فرع البحث لمنطقة شمال المنيا 
العميد هشام حمزه مامور قسم شرطة العدوة
المقدم محمد صلاح رئيس مباحث العدوة 
النقيب عصام عبد الله رئيس نقطة شرطة الشيخ مسعود

وقدم الإعلامي سامي جاد الحق منسق مبادرة الصلح كل الشكر لأهل الدم والعائلتين وكل أهالي مجلس قري الشيخ مسعود بمركز العدوة علي تحمل مسؤولية الصلح بين الطرفين.

"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود
"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود
"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود
"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود
"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود
"الدية" توصد أبواب التار بقرية الشيخ مسعود

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