نجلاء بدر تروج لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روجت الفنانة نجلاء بدر لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "لؤلؤ".


وطرحت نجلاء البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلقت قائله: "البوستر الأول لمسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبدالسلام ، سيناريو وحوار محمد مهران ، إشراف على التأليف والإخراج الأستاذ محمد سامي، إشراف عام الأستاذ حسام شوقي وإنتاج سينرجي... العرض الأول يوم 27 ديسمبر علىdmc".



مسلسل "لؤلؤ" من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.



وفي سياق منفصل ، انتهت " نجلاء بدر" منذ أيام قليلة من تصوير مشاهدها فى فيلم "سوء الرجالة" والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي.

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