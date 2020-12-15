شركة مياه الشرب بأسيوط تكشف حقيقة واقعة تعيين عامل زراعي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت أمل جميل، المتحدث باسم شركة مياه الشرف والصرف الصحي بأسيوط، إن أول قرار لتأسيس الشركة كان في شهر سبتمبر لعام 2008، وهذه ليست المرة الأولى.

وأكدت أمل جميل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن العامل حسني بخيت لم يدرج اسمه لديهم بالشركة، معقبة: "من الممكن أن عم حسني يتواصل معانا واحنا هنديه إفادة يؤديها التأمينات".

وأشارت إلى أنه تم إرسال خطاب للتأمينات لإيضاح السبب، وسوف يتم مراجعة جميع العاملين بالشركة مع التأمينات مرة أخرى، ووارد يكون هناك خطأ في ملفات التأمينات.

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