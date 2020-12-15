مستشار الرئيس يرد على مخاوف المواطنين من لقاحات كورونا

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، على مؤتمره الذي عقده اليوم بقصر الاتحادية، قائلًا: "أي لقاح سوف يتداول في مصر، لابد من ضمان أمانه وفعاليته وتأثيره بكافة الوسائل الرسمية".



وكشف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، عن موعد الاستقرار على اللقاح المناسب، قائلًا: "عندما تنتهي اللجان العلمية في مصر من الاطلاع على النتائج العلمية ونتائج السريرة الإكلينيكية، وأنا بتكلم هنا بمنتهي الدقة..وهذه تعليمات مباشرة رئاسية من الرئيس السيسي ان نقوم بدراسة كافة اللقاحات كلجان علمية وترى المناسب لمصر والاضطلاع على كل ماكتب حول اللقاحات، وهذا ينطبق على اللقاح الصيني وغيره ".



وحول مجانية اللقاحات بتكليف من الرئاسة، قال "تاج الدين": " الاتفاقات مع الجافي أو مع الشركات ستكون بكميات تدريجية، وهذا ينطبق على كافة بلدان العالم، حيث يتم وضع الفئات الاولويات للحصول على اللقاح، وهناك لجان علمية متخصصة تدرس أولويات توزيع لقاحات كورونا".



.وأتم قائلًا: "حول تراخي الناس في إتباع الاجراءات الاحترازية، اللقاحات سوف تقلل العدوى، ولكن يتقدمها الوسائل الوقائية العادية ضد كورونا، ويجب إتباع الإجراءات الوقائية ضد كورونا قبل الحديث عن اللقاحات اللي عمالين نتكلم عنها، لكن خلال المدة البينية التي نتحدث فيها لا سبيل، إلا الاجراءات الاحترازية حتى مع وجود اللقاحات"، مشددًا على أن اللقاحات سوف تقلل العدوى ولكن يتقدمها الوسائل الوقائية العادية ضد كورونا لازال أمامنا فترة بينية.



وحول مخاوف الناس من اللقاحات قال: "اللقاحات المطروحة منها الكلاسيكي ومنها المصنع بطرق جديدة، والناس قلقانة، لكن اللقاحات مفيدة في تقليل العدوى وهو فيروس جديد، خاصة أن بعض هذه اللقاحات مصنع بشكل جديد ".

