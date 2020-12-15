شاهد.. انفعال أحمد موسى بسبب صورة "سعد الكتاتني" في مجلس النواب

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب تواجد صورة سعد الكتاتني في صور رؤساء مجلس النواب على مر تاريخ مصر.

وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "أنا دمي فار اني الاقي صورة سعد الكتاتني في مجلس النواب، حاش وكلا، مكنش رئيس، هذا المجلس لا يمثل الشعب".

وأضاف "ازاي صورة سعد الكتناني تكون موجود في مجلس النواب، امال الثورة عملنها على مين، مجلس الإخوان لا يمثل الشعب، لا يجب أن توجد مرة أخرى ويجب ان تتشال".

وتابع "محدش بيعترف بايه ده ارهابي وعلى قوائم الإرهاب، ازاي تحطوا صورة إرهابي، واحد واخد 25 سنة يا جماعة وعنده أحكام لغاية 50 سنة جاية".

واستطرد "ازاي احط صورته جنب علي عبد العال وأحمد سرور، وتحت صورة السادات اللي قتلوه، ارفعوا صور الكتاتني من البرلمان، هذا إساءة للثورة والشهداء ولمصر كلها، وهذا إرهابي بحكم المحكمة".

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