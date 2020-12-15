متخصصة في الشأن الأمريكي: ترامب ينوي الترشح لانتخابات 2024

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قالت الكاتبة هديل عويس، متخصصة في الشأن الأمريكي، إن النتائج متوقعة مما يفعله الرئيس ترامب، منذ أن أعلن المجمع الانتخابي فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضافت الكاتبة هديل عويس، خلال لقائها عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن ترامب هو جناح قوي جدا في الحزب الجمهوري، وساعده أن يعود للبيت الأبيض منذ عام 2016، وأن ترامب جاء بجيل جديد في الحزب الجمهوري، خاصة أنه يقول إنه سوف يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وأوضحت أن ترامب لا يريد أن يحضر تنصيب جو بايدن في يناير المقبل، وهذا يشبه شخصية الرئيس ترامب، لافتة إلى أن الرئيس ترامب لا يريد أن يعترف ابدا بالخسارة.

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