أستاذ جيولوجيا: مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة بشرط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: شيء طيب أن يكون هناك حراك لمواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة مرة أخرى بين دول المصب، حيث أن آخر اجتماعات كانت غير مبشرة.

وأضاف الدكتور عباس شراقي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن السودان في حراك مع اثيوبيا، والموقف ملتهب جدا على الحدود بينهما، وربما كان هذا الدافع الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء السوداني إلى إثيوبيا.

وأشار إلى أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف، لافتًا إلى أن السودان تأكد من خطورة سد النهضة خلال أيام الفيضانات التي شهدتها في أغسطس الماضي.

وأوضح استاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن سد النهضة يبعد 15 كيلومتر فقط من السودان، منوها بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين دول المصب.

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