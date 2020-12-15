وزارة المالية الإماراتية تطلق بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
 أطلقت وزارة المالية الإماراتية اليوم بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك في إطار سعيها إلى تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي والإجراءات لجميع الشركات العاملة في الدولة لضمان تقديم التقارير والإخطارات والوثائق الداعمة إلكترونياً وفي الموعد المحدد.

  وأشار  يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أهمية " بوابة تقديم اخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية " في توفير منصة مركزية آمنة للشركات لتقديم معلومات حول أنشطتها في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن المعلومات التي سيتم جمعها من خلال البوابة ستساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تحديد ما إذا كانت المنشآت تزاول أنشطة واقعية كافية وملائمة في دولة الإمارات وبما يتوافق مع مستوى الدخل.

  وكانت وزارة المالية قد بدأت بتلقي إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية من خلال البوابة في الأول من ديسمبر 2020، حيث توجب على كافة الشركات تسجيل حساب لها ضمن الوزارة لتمكينها من الوصول إلى البوابة.

  ويتعين على جميع الشركات في دولة الإمارات التي تقع ضمن نطاق تطبيق الأنشطة الواقعية في السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019 أن تقدم تقريراً ونموذج إخطار سنوي حول النشاط الاقتصادي الواقعي إلى السلطة التنظيمية التابعة لها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020 لتفادي أي عقوبات إدارية، كما يجب على كافة الشركات أن تقوم بتسجيل حساب لها بوزارة المالية من أجل الوصول إلى البوابة.

  وقامت وزارة المالية بتنظيم ندوة افتراضية حول بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية بمشاركة أكثر من 5000 شركة، بهدف تبسيط عملية تقديم التقارير والإخطارات حول النشاط الاقتصادي الواقعي والتأكد من فهم الشركات لكيفية استخدام البوابة، وضمان تقديم الملفات المطلوبة في الوقت المحدد لتجنب العقوبات.

فيما يلي رابط بوابة تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية: eservices.mof.gov.ae

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ 13 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان