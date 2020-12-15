الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

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كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد نهاية موجة الطقس السيئ التي تشهدها أغلب محافظات البلاد منذ يوم الأحد الماضي.



وقالت "إيمان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء إن غدًا الأربعاء نهاية موجة الطقس التي بدأت يوم الأحد الماضي.



وأشارت إلى أن غدًا الأربعاء سوف تشهد أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة وكان هذا السبب في تعطيل الدراسة بهما.



وأوضحت أن بعض مدن القناة والسواحل الشمالية ستشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة وسوف تستمر حتى نهاية اليوم، لافتة إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ فعليا حتى اليوم وسيبدأ فعليًا في 21 من الشهر الجاري.



وكانت نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الغربية- المنوفية- راس سدر- نخل- كاترين).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الفيوم- بني سويف- المنيا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.