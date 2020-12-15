أمن قنا يتوصل إلى المتهمين بخطف طالب من أمام مدرسته في ابوتشت

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، 3 متهمين في واقعة اختطاف طالب أثناء ذهابه إلى المدرسة في أبوتشت.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من ضبط كل من عبد الفتاح. م ٢٧ عام، وامام. ا. ٢٣ عام، وسيد. ع. ٣٢ عام، عقب استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.

حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين.


أخبار تهمك

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ ربع ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان