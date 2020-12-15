أمن قنا يتوصل إلى المتهمين بخطف طالب من أمام مدرسته في ابوتشت



حيث تمكنت الجهود المبذولة بقيادة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث، والقوة البحثية، من التوصل إلى مكان اختطاف الطالب كيرلس جرجس، عقب وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين.







ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بقيادة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم قرشي، رئيس فرع البحث الجنائي بابو تشت، 3 متهمين في واقعة اختطاف طالب أثناء ذهابه إلى المدرسة في أبوتشت.حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد ابوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء محمد ياسر، مدير مباحث المديرية، من ضبط كل من عبد الفتاح. م ٢٧ عام، وامام. ا. ٢٣ عام، وسيد. ع. ٣٢ عام، عقب استرجاع الطالب المخطوف، من قرية الحسينات، بمركز ابوتشت.