ليس ساسي.. الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لتجديد عقد نجم الأبيض





يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، تجديد عقد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة.





تجديد عقد عبد الله جمعة





كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن العرض المقدم من مسؤولي القلعة البيضاء، لعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، بشأن تمديد عقده في الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك، عرضوا على عبد الله جمعة حصوله على 4 ملايين و500 ألف جنيه، راتبا سنويا مع زيادة مليون جنيه عن كل موسم تعاقد.





وتابع المصدر أن عبد الله جمعة طلب رفع قيمة العرض إلى 6 ملايين جنيه مع زيادة مليون جنيه عن كل موسم تعاقد مع استعداده للتوقيع لمدة أربع سنوات لصالح نادي الزمالك.





ويأمل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، في إنهاء ملف تجديد عقد عبد الله جمعة كونه أحد أبرز نجوم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.



