جوارديولا يدعم مدرب آرسنال

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أنه يدهم مساعده السابق، ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الحالي لتصحيح المسار بعد انطلاقة سيئة لفريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.





وجمع أرسنال 13 نقطة فقط من 12 جولة بالدوري ليخوض أسوأ بداية موسم خلال 40 عاما تقريبا مما يفرض الضغوط على أرتيتا الذي تولى القيادة في ديسمبر الماضي عقب الفوز بلقبين للدوري وبكأس الاتحاد الانجليزي وبلقبين في كأس الرابطة كمساعد لغوارديولا في سيتي.





وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون يوم الثلاثاء: لا يوجد مدرب أفضل لقيادة أرسنال هذا العام أو في العام المقبل، لست مضطرا للإعلان عن دعمي لأنه يحظى به بالفعل فهو من أفضل المدربين الذين عملت معهم وشاهدتهم وأثق في أنه سيغير الأوضاع وسيؤدي بالشكل الذي يتوقعه الجميع، وعندما لا يمر فريق بفترة جيدة فلا بد من الصبر.





وتابع: إذا كنت عضوا بمجلس الإدارة لن تساورني الشكوك بشأن قدرته على وضع أرسنال في المكانة التي يستحقها.





وقال إيدو المدير التقني لأرسنال إن أرتيتا يمضي في المسار الصحيح نحو مستقبل أفضل للنادي الذي لم يتوج بلقب الدوري منذ 2004، وواصل: ميكيل يقوم بعمل رائع ومن السهل التصرف على أساس النتائج لكن يمكنني رؤية مستقبل مشرق وجميل.



