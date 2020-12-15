زاهي حواس: "اشترطت على أوباما أن يرتدي "الجينز والبرنيطة أثناء زيارته للأهرامات" ومنعته من ركوب الجمل"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عن زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمصر، أبلغوني وقتها أن الرئيس مبارك اختارنى لمقابلته، فاشترطت على مستشاره الصحفى أن يحضره بالجينز والبرنيطة وأبلغته أنني لن أرتدي ملابس رسمية، وحدث بالفعل وارتدى الجينز والبرنيطة وقال لي عايز أدخل الهرم، وسألنى عن مدفن الملكات، وأثناء الزيارة أحضروا له جملا قلت له:"لا تركب الجمل"، واندهش وسألنى لماذا قلت له: "لو ركبت الجمل صورتك هتطلع للعالم كله وانت راكب الجمل".



وأضاف حواس خلال حلوله ضيفًا على حسن راتب، فى حلقة مدهشة من برنامج شخصيات فى حياتي على شاشة المحور والتي كانت مليئة بالأسرار الخاصة، من خلال مناقشتي معه اكتشفت أنه ليس على مستوى رئاسة أمريكا، والذي يحكم أمريكا مؤسسات وليس أفراد".



ووجه حسن راتب سؤالا آخر لحواس قائلا له احكى لنا كيف جاءت فكرة اكتشافك للهرم فرد قائلا:"اللى حصل كنت بشتغل فى الهرم وجبت واحد ألمانى معاه انسان آلى وقلت له الهرم جواه نسبة الرطوبة عالية عايز أوقفها، وفوجئت أثناء البحث عبقرية المصرى القديم وكيف أنه يعمل الحجارة بطريقة العاشق والمعشوق، ولما وجهنا الآلى في الحفرة الشمالية بعد 20 متر الآلي معرفش يحود وفي الناحية التانية متفتحش والدنيا اتقلبت، واتذكر أثناء عملى مؤتمر وقف صحفى قالي انت بتعمل برنامج فى يوم عيد اليهود فوقفت النجمة نادية لطفى وقلعت الشبشب وقالت له يعني بتضيع فرحة مصر كلها".



وتابع زاهي حواس أن هناك قرار بتدريس الحضارة الفرعونية لإعدادي طب وصيدلة وطالب راتب بتطبيقها فى جامعة سيناء، ووافق على الفور وعلق راتب قائلا:"هذه ثقافة غايبة ومحتاجين ندعمها، الأطفال يستحقوا برنامج، هيكون لينا صفحة جديدة فى الآثار".

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