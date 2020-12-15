أول تعليق من مدحت العدل بعد قرار ترشحة لنادي الزمالك (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الدكتور مدحت العدل، المؤلف والسينارست، إنه سيترشح إلى رئاسة نادى الزمالك، مشددًا على أنه لا يبحث عن مناصب وراء ذلك.



وأضاف "العدل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد علي المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه كان يلعب كرة قدم فى نادى الزمالك قديمًا، وترشحه يهدف إلى دعم ومساندة القلعة البيضاء فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها.



وكان أعلن المؤلف مدحت العدل رسميا ترشحه فى انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة، وكتب عبر حسابه بموقع "انستجرام".

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