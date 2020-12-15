محمد عبد الرحمن وكريم عفيفي يجتمعان مُجددًا بعد "مسرح مصر" في "هابي نيو يير بالعربي"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان محمد عبد الرحمن عن عودته للعمل مع الفنان محمد أنور والفنان كريم عفيفي في مسرحية جديدة تحمل اسم"هابي نيو يير بالعربي"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد عبد الرحمن صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسرحية، وعلق عليه قائلاً :"بسم الله توكلنا على الله، إنتظرونا في المسرحية الكوميدية هابي نيو يير بالعربي، العرض على مسرح Cairo Show (ماركيي)، كايرو فستيفال سيتي، التجمع الخامس، مستنينكم يوم ٣١ ديسمبر الساعة 9:00 مساءً".


مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، كريم عفيفي، محمد أنور، شيماء سيف، بيومي فؤاد، ومجموعة مميزة من النجوم.


وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد عبد الرحمن حاليًا في السينمات فيلم "الخطة العايمة" بطولة علي ربيع، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، هلا السعيد، بسنت صيام، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم شريف رمزى ومن إخراج معتز التوني أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

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