تجارة دبي مع البحرين تقفز 170 بالمئة في 10 سنوات





قفزت قيمة تجارة إمارة دبي الخارجية مع مملكة البحرين بنسبة 170 بالمائة في 10 سنوات خلال الفترة من /2010 -2019/.





و أفادت جمارك دبي - بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة- ان قيمة تجارة دبي الخارجية مع مملكة البحرين بلغت 16.37 مليار درهم بنهاية 2019، مقارنة بنحو 6 مليارات درهم في 2010 .. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 5.37 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، بقيمة 2.4 مليار درهم واردات، و918 مليون درهم صادرات، وملياري درهم إعادة تصدير.





و ذكر أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي أن دولة الإمارات ترتبط مع مملكة البحرين بعلاقات تاريخية تمتد جذورها لعقود طويلة ساعد في نموها وتطورها الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين..مؤكداً حرص جمارك دبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر تحفيز العمليات التجارية ودعم تسهيل إجراءات المسافرين.





وأشار إلى أن التبادل التجاري بين دبي ومملكة البحرين شهد تطوراً ملموساً خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث سجلت قيمة التجارة في العام 2010 نحو 6 مليارات درهم وزعت بين 2.2 مليار درهم واردات و 2.7 مليار درهم صادرات و1.1 مليار درهم إعادة تصدير ، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري في العام 2019 نحو 16.3 مليار درهم وزعت بنحو 8.8 مليار درهم واردات و 2.7 مليار درهم صادرات و 4.8 مليار درهم إعادة تصدير.