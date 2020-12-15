زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يرغب أحمد السيد زيزو لاعب الوسط المهاجم بنادي الزمالك، في الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم نظير تمديد عقده مع الأبيض.

وذلك في ظل العديد من العروض المُغرية التي تلقاها زيزو خلال الفترة الماضية وعلى رأسها من مسئوولي القلعة الحمراء رغم نفي اللاعب ومسئوولين من النادي الابيض.

ويمتلك أحمد السيد زيزو عرضا من النادي الأهلي لضمه في الفترة المقبلة، رغم نفي مسئولي الأحمر الاهتمام بجناح الزمالك.

ويتبقى 3 مواسم في عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، لكن إدارة الأبيض ترغب في تمديد عقده من أجل الحفاظ عليه بصفوف الفريق.



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