بعد الجدل حول الـ6 مليار دولار.. نجيب ساويرس: "أنا داخل العام الجديد بستر ورضا الوالدين"

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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نفي المهندس نجيب ساويريس، رجل الأعمال الشهير، ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيدخل العام الجديد بـ6 مليار دولار، قائلا: "هذا الامر غير صحيح، والحساب المتداول مزيف".

وأضاف "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء: "انا داخل العام الجديد بالستر ورضا الوالدين ومحبة الله وبس"

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خرج الملياردير ورجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن صمته، بعد التصريح المنسوب إليه بشأن دخوله عام 2021 بـ6 مليارات دولار.

وتداول مستخدمو "تويتر" للتواصل الاجتماعي إعلان لساويرس عبر حساب يحمل صورته المتعارف عليها من جانب متابعيه على موقع التغريدات الشهير، والذي يقول فيه إنه سيبدأ عام 2021 بما يعادل 6 مليارات دولار، ثم سأل متابعيه عما سيدخلون به للعام الجديد، وهو ما أثار ضجة في مصر.

لكن نجيب ساويرس نفى صحة هذه التغريدة، مؤكدا أنها "تأليف وتزوير من حساب مزيف".

عرف ساويرس أخيرا باهتمامه الكبير بالاستثمار في الذهب، إذ كشف عن أن نصف ثروته تتركز في أعمال متعلقة بالذهب، معلنا في شهر مارس، عزمه زيادة استثماراته في هذا القطاع.

ويأمل ساويرس في الاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية في مصر للتنقيب عن الذهب. وأعلنت مصر، هذا العام، عن مناقصة جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس في أراضيها، وأجرت محادثات مع ساويرس بشأن احتمال شراء حصة في شركة التعدين "شلاتين".

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