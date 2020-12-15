زاهي حواس =: الرئيس مهتم بالآثار والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة هيقلب العالم كله

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قال الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الأسبق أن الرئيس مهتم بالآثار والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة، سيحدث صدى كبير " هيقلب العالم كله" ولا توجد دولة فى العالم يحصلها ما حدث فى مصر وتقوم وتنهض والحمد لله رجعنا دولة قوية


وأضاف حواس خلال حلوله ضيفًا على حسن راتب، فى حلقة مدهشة من برنامج شخصيات فى حياتى على شاشة المحور والتي كانت مليئة بالأسرار الخاصة، عندنا رجال يخافون على البلد ودائما ينقذوا مصر من الظلام، ومنذ عصر الفراعنة وإلى الآن الجيش دائما ينقذ مصر".
 


وتابع حواس "لن ينصلح حال البلد إلا إذا قضينا على أعوان الآله "ست" وهو إله الشر عند الفراعنة الذى قتل شقيقه".


وعقب الدكتور حسن راتب أنه مؤمنا بما يفعله الرئيس السيسى في إعادة صياغة العلاقة المختلفة بين المكان والسكان، وأن هذا الرجل يبدع ذاته الآن، والإعلام لا يعرف التسويق للانجازات التى يصنعها الرئيس، وأن الرئيس ينشىء مدن حقيقية مثل مدينة الجلالة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ويحل الخريطة السكنية من جديد


وأضاف راتب أن التاريخ سيسجل أن هذا الرجل أبدع فى هذه النقطة فى مصر ببناء العواصم الكبيرة كل مدينة عمل لها عمق جغرافى ببناء مدن جديدة للقضاء على الكثافة السكنية التى تشل الحركة كلها، مؤكدا أنه يقوم ببناء جامعة فى العاصمة الإدارية الجديدة باسم "جامعة العاصمة"

أخبار تهمك

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ 12 دقيقة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان