دي بروين يعود إلى تشكيل مانشستر سيتي ضد وست بروميتش في الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:11 م
حسام مجدي
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عاد كيفين دي بروين لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي الذي تم الإعلان عنه منذ قليل لمواجهة وست بروميتش ألبيون في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها
ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة وست بروميتش مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمباراة اليوم كالآتي:
حراسة المرمى: إيديرسون
خط الدفاع: دياز، آكي، ميندي، كانسيلو
خط الوسط: هيرنانديز، جوندوجان، دي بروين.
خط الهجوم: فودين، سترلينج، جيسوس