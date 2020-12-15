الملك سلمان يصدر أمرا هاما لذوي المتوفين بكورونا
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:15 م
الفجر السعودي
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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا بصرف مبالغ مالية لذوي المتوفين بفيروس كورونا في المملكة، وذلك وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الثلاثاء.
وقالت الوكالة الرسمية إن مجلس الوزراء
أصدر مؤخرا قرار بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من
العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنيا كان أم عسكريا، سعوديا كان أم
غير سعودي.
أشارت إلى أن القرار يسري مفعوله
اعتبارا من تاريخ تسجيل أول إصابة في المملكة.
وصرح العاهل السعودي بأن الإنفاق
المعتمد في هذه الميزانية بلغ 990 مليار ريال، مضيفا أن الإيرادات قدرت بمبلغ 849
مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل ذلك 4.9% من الناتج المحلي
الإجمالي.
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