باحثة عن التحرش بفتاة ميت غمر: "لو عارية مش من حق حد يمد إيده"



تصدر فيديو فتاة ميت غمر الجديد، الليلة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحرش مجموعة شبان بفتاة أثناء سيرها في شارع بورسعيد، وسط مطالبات بالقبض عليهم ومحاسبة المعتدين.



وقالت مصادر إعلامية أن فيديو فتاة ميت غمر أصبح حديث النشطاء بموقع فيسبوك وانتشر بسرعة كبيرة، موضحة أن مثل هذه الأمور تكررت كثيرا وأصبحت سببا في ضياع مستقبل الشباب.



وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن شاهد عيان قوله إن الشبان فوجئوا بالفتاة تمشي بملابس شبه عارية في شارع بورسعيد، ما دفع عدة شباب إلى ملاحقتها والسير خلفها لمعاكستها كما بالفيديو.



وتفاعل الناشطون على تويتر وفيسبوك مع فيديو فتاة ميت غمر، إذ قال أحدهم إن التحرش جريمة يعاقب عليها القانون، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ليست الجهة المعنية والمسؤولة بهذا الأمر.





عقبت عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة، على تعرض فتاة ميت غمر للتحرش، بحجة أنها كانت ترتدي ملابس مثيرة، قائلة: "القانون يعاقب أي أحد يدعوا للفسق والفجور من خلال مخاطبة الرغبات الجنسية،، وهذه الفتاة حتى ولو كانت عارية وترتدي ملابس مثيرة، فالقانون وحده هو المنوط بها معاقبة هذه الفتاة".وتابعت "سليمان"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن من يشاهد فتاة ترتدي ملابس مثيرة او عارية عليه ان يقوم بتقديم بلاغ للشرطة، ولا يقوم بالتحرش بها، متابعة: "لو في واحد عارية تمامًا وبتاجر بنفسها، في بوليس أداب يقبض عليها..مش من حق حد يمد أيده عليها".ولفتت إلى أن هذه الفتاة إذا قامت بجريمة، فليس من حق أحد تحرشها او اغتصابها، معقبة: "مفيش حاجة في القانون بتقول الساقطة أو المرأة التي ترتدي ملابس غير جيدة، تعاقب بالإغتصاب أو التحرش".اقرأ أيضًا: