أنجى على تستضيف الفنانه لوسى فى برنامج اسرار النجوم يوم الخميس على نجوم 100.6FM

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على الفنانه الكبيره لوسى فى برنامج أسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءاً 


وتتحدث الفنانه لوسى عن أهم محطاتها الفنيه على مدى مشوارها منذ بدايتها كونها من أهم راقصات الشرق الأوسط .



الجدير بالذكر أن أول اعمال الفنانه الكبيره لوسى مسلسل ليالى الحلميه مع المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ ومن أهم اعمال الفنانه لوسى البيت الكبير الكيف سماره ولى العهد مذكرات سيئه السمعه الباطنيه كلام نسوان أدهم الشرقاوى الوعد كناريا وشركاه سلطان الغرام سلاله عابد المنشاوى وعد البحر غدر وكبرياء جحا المصرى كرسى فى الكلوب موعد مع الشهره زيزينيا أبيض وأسود ايما وسيما رومانتيكا سارق الفرح أرابيسك ليه يا بنفسج الحب فى الثلاجه البحث عن سيد مرزوق عوده الهارب كيدالعوالم  وغابت الفنانه الكبيره لوسى عن مهرجان الجونه مهرجان القاهره السينمائى فى دورته 42

أخبار تهمك

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ 12 دقيقة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ 41 دقيقة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:42 م

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

09:14 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان