إبراهيموفيتش: هذا ما يحتاجه ميلان للتتويج بالدوري الإيطالي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
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أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، أن فريقه يحتاج للشجاعة للفوز بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم خلال تسع سنوات، مشددا على تعطش اللاعبين لإنهاء هيمنة يوفنتوس.

ويتصدر ميلان الدوري بفارق ثلاث نقاط عن غريمه إنتر ميلان وأربع نقاط عن يوفنتوس الطامح للتتويج بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

ورغم أنه احتفل بعيد ميلاده الـ 39 في أكتوبر يتصدر إبراهيموفيتش ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم بجانب كريستيانو رونالدو وساعد فريقه في تجنب الهزيمة ليقود أحلام الجماهير في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في السنوات الأخيرة.

وقال إبراهيموفيتش خلال حفل صحيفة "غازيتا| عقب حصوله على جائزة الأسطورة : يجب أن يتحلى الفريق بالشجاعة من أجل حلم التتويج بلقب الدوري. الموسم طويل وأتمنى الاستمرار على هذا النهج. نحن متعطشون ولدينا الرغبة في تحقيق المزيد.

وخرج إبراهيموفيتش من تشكيلة ميلان منذ سجل هدفين خلال الفوز 3-1 على نابولي في 22 نوفمبر الماضي لكن اللاعب السويدي قال إنه يعمل جاهدا للعودة للملاعب.

وتابع: أتدرب كثيرا وهذه هي فلسفتي. اذا تدربت كثيرا ستعود الأمور لطبيعتها ويلتف حولي أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور جيد.

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