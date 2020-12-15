طبيب: طفرتان في فيروس كورونا جعلوه أكثر انتشارًا وأقل عدوانية

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قال الدكتور ضياء كامل المتخصص في علم الباثولوجي، إن فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات من المعروف عنه أنه يحدث فيه طفرات متعددة، غير أن هذه الطفرات لا تؤثر علي اللقاح وحتى الأن لا يوجد دلالات على كونه يكون أكثر عدوانية، ربما فقط يكون أكثر انتشارا.



وأضاف خلال لقائه قناة الغد،: "الخطر يكمن في أنه إذا تحوّر الفيروس قد يؤدي ذلك إلي تأثير علي اللقاح، لكن فيروس كورونا توجد به أماكن يصعب التحور فيها، وقد بدأت اللقاحات منذ أيام قليلة ولم يتم رصد أي تأثير للفيروس على اللقاحات".



وأشار إلى أنه وقعت طفرتين من قبل للفيروس، في شهري يوليو وسبتمبر، جعلوه أكثر إنتشارا وأقل عدوانية، غير أن هذه الطفرة غير معلومة حتي الأن ولم تدرس بالتفصيل لكن لن تؤثر علي اللقاحات.



وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الإثنين، عن اكتشاف "سلالة" جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.



وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في "المرحلة الثالثة" من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس.



