على فرج يتأهل لدور الثمانية ببطولة بلاك بول الدولية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:38 م
على فرج
على فرج
الفجر الرياضي
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تأهل على فرج المصنف الأول عالميا وبطل أندية وادي دجلة، لدور الثمانية فى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد فوزه على المصرى عمر مسعد بنتيجة 3 /0 وجاءت نتيجة الأشواط :

11-6, 11-6, 11-7 

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا .

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم بطولات الاسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية. 

وتابع محمد رائف أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا رغم اقامتها فى ظل ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا وهو نفس الأمر على بطولة الرجال المقامة حاليا وهناك إجراءات احترازية على جميع المشاركين فى البطولة.

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