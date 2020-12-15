الرابطة الطبية الأوروبية: فيروس كورونا حدث له تغير 22 مرة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، من الوارد الآن أن يحدث تغير للفيروس بطبيعته هو باستمرار وقد ذكرنا من قبل أن الفيرس تغير وأصبحت قوة انتشاره 13 مرة وليس قوة العدوى.

وأضاف خلال لقائه قناة الغد،: "في إيطاليا عندما وقعت الموجة الكبيرة والتي قمنا بتقسيمها إلى 4 مراحل، والتي نحن الأن في نهايتها، كانت في بداية المرحلة الرابعة أن ينتشر الفيروس لكنه لا يسبب أعراضا خطيرة، وانخفضت الإصابات في كبار السن وانتشر بين الشباب".

وشدد عودة على أنه لو يوجد تعاون بين الدول أكثر من ذلك وبين وزراء صحة الدول سيكون لتصريحات وزير الصحة البريطاني دور مهم في السابق، لكن عدم التعاون والحديث بين الأطباء والتنسيق بالنسبة للقاحات والتعاون بين شركات الأدورية، لكن للأسف السابقات السياسية والاقتصادية تسببت في انتشار الفيروس أكثر وأكثر.

وطالب عودة بوجود تعاون بين الخبرات والدول وترك السلبية لمنع انتشار الفيروس ومحاصرته، كما طالب بتغليب الدور الصحي والطبي على الأهداف السياسية والاقتصادية، وتقديم معلومات صحيحة.

وألمح إلى أن الفيروس حدث له تغير 22 مرة، لذا يجب أن يتم الإفصاح عن مثل هذه المعلومات لأن ذلك له دور مهم في أمانة اللقاحات، فغير صحيح أن اللقاحات لا تتغير مع تغير الفيروس.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الإثنين، عن اكتشاف "سلالة" جديدة من فيروس كورونا المستجد في لندن ومناطق مجاورة، مما تسبب بارتفاع حاد في حالات الإصابة بالفيروس القاتل.

وأعلنت بريطانيا أن لندن وأجزاء أخرى من بريطانيا ستدخل في "المرحلة الثالثة" من الإغلاقات، وهي أقصى درجات الإغلاق، بسبب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس.

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