محافظة الجيزة تقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية غدًا

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قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بسبب سوء الأحوال الجوية.



وكان الإعلامي، أحمد موسى، قد أعلن أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "قرار جيد، ونطالب المصريين بعدم النزول حتى لا يخلقوا تزاحم في البلاد بسبب سوء أوضاع الطقس".



وكانت نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.



- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى.

- أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- البحيرة- الغربية- المنوفية- راس سدر- نخل- كاترين).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- الدقهلية- الشرقية- الإسماعيلية- السويس- رفح- العريش).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الفيوم- بني سويف- المنيا).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.