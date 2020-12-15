محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بالمدارس، والوقوف على الآليات التي يجرى تطبيقها لمنع انتشار العدوى بين التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، ودارسي محو الأمية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

حضر الاجتماع، الدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبه عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والمهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف الإصابات بفيروس كورونا بين تلاميذ المدارس، وأفراد المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال على مستوى المحافظة، وشدد المحافظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المدارس، وتوحيد جهود مديريتي الصحة والتريية والتعليم، والتأمين الصحي، في التعامل مع هذه الأزمة، وعدم التهاون في تطبيق بروتوكول وزارتي الصحة والتربية والتعليم في التعامل مع حالات الإصابة.

وأضاف، أن المحافظ استمع خلال الاجتماع لتقارير مفصلة من وكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حول الإجراءات التى تم اتخاذها لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا، وخطة العمل الحالية والمستقبلية بكل قطاع من هذه القطاعات.

كما وجه المحافظ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بإعداد بيان بالمشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا والاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأراضي للمدارس الجديدة، وكذلك عرض تقرير حول موقف المدارس المؤجرة من حيث الأماكن التى تقع بها وعدد التلاميذ المقيدين، وبدائل هذه المدارس من حيث المساحة والأماكن المقترحة، مشددًا على سرعة الانتهاء من إجراءات إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية العزيزية، والوحدة الصحية بقرية سيلا، وإنشاء الوحدة الصحية بعزبة إلياس.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير المواد الغذائية لعزل شدموه، كما وجه المحافظ، مدير فرع التأمين الصحي، بزيادة عدد الأسرّة بمستشفى التأمين الصحي لاستيعاب أي زيادت طارئة في مصابي كورونا.

وفي قطاع محو الأمية وتعليم الكبار، استمع محافظ الفيوم، لجهود الهيئة في فتح فصول جديدة لمحو الأمية وتوقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات في هذا الشأن، ووجه المحافظ، بتحفيز دارسي محو الأمية فوق سن 21 سنة من الرجال والسيدات، بتعليمهم حرف يدوية وإقامة مشروعات صغيرة لهم، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع فصول محو الأمية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية، وتشكيل لجان وفرق للترصد تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بهذه الفصول حرصًا على سلامة الدارسين والقائمين على العملية التعليمية.
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية
محافظ الفيوم يراجع خطط الجهات التنفيذية للتصدي لفيروس كورونا بالمدارس وفصول محو الأمية

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