الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، صدمة مدوية بشأن إصابة لاعب الفريق بالفترة الأخيرة.





وأثبتت الأشعة الأخيرة التي خضع لها النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق، إصابته بالوتر الوحشي واحتياجه للتدخل الجراحي.





ومن المنتظر أن يخضع أجايي لجراحة عاجلة خلال الأيام المقبلة، عقب إطلاع الطبيب الألماني على كافة الإشاعات التي خضع لها.





وكان أجايي، خرج مصابًا خلال مشاركته أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهي لصالح فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد والتتويج باللقب.





ومن المقرر أن يكون غياب أجايي عن المارد الأحمر، لما يقرب من 3 أشهر على الأقل، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي وطبيعي، قبل عودته للتدريبات الجماعية.



