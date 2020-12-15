مران خفيف في ختام تدريبات سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اليوم، استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي القادمة في الدوري.

وشمل المران تدريبات خفيفة، خوفا على اللاعبين من الإجهاد قبل مباراة الغد، التي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا دخل معسكرا مغلقا في السويس مساء الاثنين الماضي، استعداد لتلك المباراة التي ستقام في الخامسة مساء غد الأربعاء، بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان سيراميكا كليوباترا حقق فوزا غاليا في لقاء الأولى على حساب الإنتاج الحربي، بهدفين دون رد، سجلهما شريف دابو ومحمود نبيل.

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