انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي خلال حلقة أحمد موسى

Advertisements

قال الإعلامي، أحمد موسى، إنه اضطر إلى الخروج بفاصل إعلاني، بسبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء أن الكهرباء انقطعت لجزء من الثانية عن المدينة ولذلك اضطرينا أن نخرج بفاصل إعلاني.



وتابع "يارب نفضل منورين، وانتوا منورين، والبلد كلها منورة، معلش بس انتوا نسيتوا علشان بقالنا فترة الكهرباء موجودة، ونسينا أيام ما كانت بتقطع وتقعد بالساعات".

