نجيب ساويرس: لم أقصد بهذه العبارة الإساءة لمدحت العدل

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قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن التعصب يعتبر فكر متخلف، لافتَا إلى أنه لا يقصد بهذه العبارة التي كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي تقديم أي إساءة للكاتب مدحت العدل، معقبًا: "انا أكثر واحد يُقدر عائلة العدل".



ولفت "ساويرس"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إلى أن الروح الرياضية لا تعني وجود أي نوع من التعصب، معقبًا: "مش معنى أنك أهلاوي وانا زملكاوي، اننا نضرب بعض لما نتقابل".



وأشار نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير، إلى أن الكاتب مدحت العدل أساء فهم ما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

