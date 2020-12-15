مصدر أمني يكشف حقيقة أنتحار سائق "توك توك"بالشرقية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الإنتحار عن طريق إلقاء نفسه فى ترعة بالشرقية.

بالفحص تبين أن صحة الواقعة تتمثل فى محاولة السائق المذكور الهروب أثناء إستيقافه لسابقة الحكم عليه بالحبس عام بتهمة السرقة، وقيامه بالقفز من مركبة الـ"توك توك" إلى الترعة والخروج من الجانب الآخر.

وقد أمكن ضبطه وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

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