طارق شوقي: 500 مليون مشاهدة على منصات التعليم الجديدة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يريد الإيحاء بأن كل ما يحدث من تطوير في التعليم امر خاطئ، مضيفًا أن الحديث على ان المنصات التعليمية الجديدة لا تعمل أمر خاطئ تمامًا، معقبًا: "في ولية أمر تحدثت معي، وقالت لي بنك المعرفة اللي أنت عامله فاضي، فطلعت الموبيل، وشغلته، فقالت لي انا أول مرة أشوف الموضوع دا".



ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد المشاهدات على المنصات التعليمة الجديدة فاق الـ500 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أن منصة ذاكر عليها240 مليون مشاهدة، وهناك منصة أخرى عليها فوق الـ400 مليون مشاهدة.



وأضاف أن هناك فرق يقدر عددها بالمئات الاعضاء، تراقب كل شيء يكتب عن المنظومة التعليمة الجديدة، للعمل على تلافي أي أخطائي، معقبًا: "احنا بنتابع كل حاجة، وقمنا بإعداد منصة شكاوي لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور تقديم أي شكاوي للوزارة ".

