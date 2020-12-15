طارق شوقي: 500 مليون مشاهدة على منصات التعليم الجديدة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:25 م
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن البعض يريد الإيحاء بأن كل ما يحدث من تطوير في التعليم امر خاطئ، مضيفًا أن الحديث على ان المنصات التعليمية الجديدة لا تعمل أمر خاطئ تمامًا، معقبًا: "في ولية أمر تحدثت معي، وقالت لي بنك المعرفة اللي أنت عامله فاضي، فطلعت الموبيل، وشغلته، فقالت لي انا أول مرة أشوف الموضوع دا".

ولفت "شوقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد المشاهدات على المنصات التعليمة الجديدة فاق الـ500 مليون مشاهدة، مشيرًا إلى أن منصة ذاكر عليها240 مليون مشاهدة، وهناك منصة أخرى عليها فوق الـ400 مليون مشاهدة.

وأضاف أن هناك فرق يقدر عددها بالمئات الاعضاء، تراقب كل شيء يكتب عن المنظومة التعليمة الجديدة، للعمل على تلافي أي أخطائي، معقبًا: "احنا بنتابع كل حاجة، وقمنا بإعداد منصة شكاوي لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور تقديم أي شكاوي للوزارة ".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي عن الملاعب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

07:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان