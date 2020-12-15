تعليق الدراسة غداً بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالجيزة

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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غداً الاربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .



جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكداً علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيء .



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 18 ديسمبر 2020:





- يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 :

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من ( كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس العريش - رفح ) .



أمطار متوسطة : على مناطق من ( الأسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل . كاترين ) . وأمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى .



أمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) .



نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .





- يوم الخميس 17 ديسمبر 2020 :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( رشيد . بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) .

أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الاسكندرية ) .



فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبري .



فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحري .



شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .





- يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 :

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( الأسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم . دمياط بورسعيد .. العريش - رفح ) .

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من شمال الوجه البحري . . شبورة مائية صباحا : على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

