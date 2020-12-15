البورصات الأوروبية تواصل الارتفاع مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع التفاؤل بشأن لقاح كورونا.





وارتفعت أسهم السيارات بنحو 3.1 بالمائة، لتكون أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية.





ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، وسط آمال التحفيز المالي.





فيما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن بيانات لقاح كورونا من شركة "موديرنا" تلبي متطلبات الاستخدام الطارئ.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 392.8 نقطة، بينما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 6513.3 نقطة.





في حين صعد "داكس" الألماني بنسبة 1.1 بالمائة إلى 13362.8 نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند 5530.3 نقطة.