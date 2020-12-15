برلمانية: تحسين أوضاع المعلمين على رأس أولوياتي الفترة المقبلة (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن من الأولويات التي توليها اهتماما كبيرا في البرلمان المقبل؛ عدم وجود صرف صحي ومياه الشرب في القرى.

وتابعت "مها" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج«صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النسب المخصصة للبحث العلمي في الميزانية منخفضة.

وأضافت أن خطوات كثيرة تم اتخاذها في مجال تطوير التعليم ولكن جميعها في البنية التكنولوجية، مردفة «ما زلنا نحتاج إلى تحسين وضع المعلم إضافة إلى وجود مدارس جديدة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول حتى يتسنى لهم التقبل للمعلومات ومن ثم الفهم»

وأوضحت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة في المجال الصحي وهي هجرة الأطباء للخارج ولذا مطلوب تشريعات تحسن من أحوال الأطباء.

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