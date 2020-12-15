برلمانية: الحوكمة والحوار الاجتماعي أهم وسائل حل مشكلات الطبقة المتوسطة (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:04 م
شيماء حسن
Advertisements
قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفي الحرية وتمكين المرأة من أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

وتابعت "سها" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج«صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعد الاقتصادي يمثل أولوية خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لأزمة كورونا.

وأردفت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطبقة المتوسطة تائهة ولا تشارك في الاستحقاقات السياسية ولا تغضب وتحتاج لمن ينظر إليها.

وأوضحت أن مشاكل الطبقة المتوسطة ليست كلها مادية ويمكن حلها بالحوكمة والاستماع، مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي.

وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب أكثر نضجا وتنوعا حتى لو كان به أغلبية.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالحميد فراج : ما حدث مع منتخب الشباب لا يجب أن يمر مرور الكرام

منذ ساعة و 22 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

08:01 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان