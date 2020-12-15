برلمانية: الحوكمة والحوار الاجتماعي أهم وسائل حل مشكلات الطبقة المتوسطة (فيديو)



وشددت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب أكثر نضجا وتنوعا حتى لو كان به أغلبية.



قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملفي الحرية وتمكين المرأة من أولوياتها خلال الفترة المقبلة.وتابعت "سها" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج«صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البعد الاقتصادي يمثل أولوية خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لأزمة كورونا.وأردفت النائبة سها سعيد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الطبقة المتوسطة تائهة ولا تشارك في الاستحقاقات السياسية ولا تغضب وتحتاج لمن ينظر إليها.وأوضحت أن مشاكل الطبقة المتوسطة ليست كلها مادية ويمكن حلها بالحوكمة والاستماع، مشددة على أهمية الحوار الاجتماعي.