بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟









دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع إدارة ستاندر لييج البلجيكي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





مفاوضات الأهلي لضم جاسكون موليكا





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، رحب بمفاوضات القلعة الحمراء للانتقال للأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأوضح المصدر أن هناك ترحيب كبير من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بشأن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاسيما مع صغر سنه واحتياج المارد الأحمر لخدماته.





ومن المرتقب أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، تقدم مسؤولي النادي الأهلي بعرض رسمي للفريق البلجيكي، من أجل التفاوض بشأن الأمور المادية للحصول على خدمات موليكا.



