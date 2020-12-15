بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


دخل مسؤولو النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع إدارة ستاندر لييج البلجيكي، بشأن الحصول على خدمات المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

مفاوضات الأهلي لضم جاسكون موليكا 

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، رحب بمفاوضات القلعة الحمراء للانتقال للأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأوضح المصدر أن هناك ترحيب كبير من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بشأن التعاقد مع المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا، لاسيما مع صغر سنه واحتياج المارد الأحمر لخدماته.

ومن المرتقب أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، تقدم مسؤولي النادي الأهلي بعرض رسمي للفريق البلجيكي، من أجل التفاوض بشأن الأمور المادية للحصول على خدمات موليكا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موليكا الأهلي أنردلخت أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يُنذر الفريق بسبب مستحقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالحميد فراج : ما حدث مع منتخب الشباب لا يجب أن يمر مرور الكرام

منذ ساعة و 20 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمريكا تصنف جماعة "سرايا المختار" في البحرين كمنظمة إرهابية عالمية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مدرب بيراميدز يُجهز مفاجأة قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يفتح تحقيقاً بعد إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يدرس تقليل عقوبة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يتلقى خبرا سارا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ ثلث ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يومين

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

منذ 41 دقيقة

لاعب الزمالك يتعرض لعملية نصب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

تفاصيل جديدة في صفقة موليكا للأهلي

ليل الفرنسي يصعب «صفقة الموسم» على الأهلي

الأهلي يبحث عن بدائل جاكسون موليكا بعد فشل الصفقة

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:42 م

800 ألف دولار تنهي أزمة أشرف بن شرقي في الزمالك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

03:30 م

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

04:30 م

الكشف عن مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

06:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان