رايولا يُعلق على مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
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أكد مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه سيبقى على الأرجح مع الشياطين الحمر حتى الصيف المقبل لأنه من الصعب إتمام صفقة باهظة في انتقالات يناير.

وأقر مينو رايولا الأسبوع الماضي بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ليس سعيدا في يونايتد، ويحتاج لتغيير الأجواء في "فترة الانتقالات المقبلة" لإحياء مسيرته لكن بوغبا تعهد بعدها بالالتزام مع يونايتد.

وأبلغ رايولا صحيفة (توتو سبورت) يوم الاثنين: أتحدث عن الصيف القادم. من الصعب جدا على الأندية الكبرى إتمام هذا النوع من الصفقات في يناير وسنرى ما يمكن أن يحدث في الصيف.

وخاض بوغبا، المنضم من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016، تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم وبدأ أساسيا ست مرات.

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