رئيس الوزراء يتابع الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن المصرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن المصرية،

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء. 
 
كما تطرق وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والاشرافية التي ستراقب أعمال البناء. 

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
 

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