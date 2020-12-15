وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر والتى نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تحت شعار "بناء القادة الشباب على المستويين الدولى والمحلي".

حضر ختام الفعاليات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد العزازي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور محمد عبد القادر والدكتور يوسف ورداني مساعدا وزير الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مراكز شباب مصر.

وشارك في فعاليات القمة الشباب أعضاء الجمعية العمومية لمراكز الشباب من مختلف محافظات الجمهورية، وأقيمت بمركز التعليم المدني بالجزيرة في الفترة ١٣-١٥ ديسمبر الجاري، وتضمنت عدة لقاءات حوارية ناقشت ثقافة التنمية، وثقافة التطوع، وثقافة السلام، وتحديات الأمن القومي، ومجموعة من ورش العمل لطرح رؤى وأفكار ومبادرات الشباب التي تساهم فى تنمية مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وشهد الحفل الختامي للقمة الشبابية عرض التوصيات التي تم طرحها وتداولها خلال الفعاليات، تمثلت أبرزها في إطلاق مبادرة علماء المستقبل؛ لتعريف الشباب بأسس البحث العلمي، وتطوير مهاراتهم العلمية والفكرية، وإطلاق منصة إلكترونية لتعليم اللغات لأعضاء مراكز الشباب، وتدشين حملة توعية بالالتزام بقواعد المرور، ومبادرة تعزيز الشراكة بين مراكز الشباب والجمعيات الأهلية من خلال بروتوكولات تعاون مشتركة، ومبادرة "علمني اللي اتعلمته" من خلالها ينقل الشباب ما تدربوا عليه في برامج الوزارة لنظرائهم في مختلف المحافظات، وإقامة حاضنة للشباب لريادة الأعمال داخل مراكز الشباب.

كما تضمنت التوصيات إطلاق برنامج تدريبي تأهيلي بعنوان "نموذج محاكاة إدارات مراكز الشباب" لتدريب الشباب على الأداء الإداري، وإشراك القيادات الشبابية في وضع برامج الوزارة في مختلف المحافظات، ومبادرة "إحياء مراكز الشباب" ونشر الوعي البيئي والثقافي بين أوساط الشباب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تشهدها مصر من مشروعات قومية، وإنتاج رواية "مصر بعيونا أحلى" تتضمن 1000 صورة عن أبرز المعالم المصرية.

وفى كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة أهمية تطبيق ما تم طرحه وتعلمه والتدرب عليه خلال فعاليات القمة على أرض الواقع داخل مراكز شباب مصر في جميع أنحاء الجمهورية في إطار تطوير الفكر والأداء داخل تلك المراكز.

ولفت الدكتور أشرف صبحي أن القمة الشبابية لمراكز شباب مصر تعد بداية لتعميمها على مستوى مراكز الشباب في مختلف المحافظات، والعمل على استدامتها من أجل الوصول إلى الأفكار والمبادرات البناءة التي تساهم في نجاح مراكز الشباب في أداء دورها.

ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد مراكز شباب مصر أن القمة الشبابية لمراكز شباب مصر شهدت تفاعلًا كبيرًا بين المشاركين من خلال ورش العمل والندوات التي شارك بها مجموعة من القامات العلمية، مقدمًا الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمراكز شباب مصر.

وأعربت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن سعادتها بما شهدته من توصيات بناءة ناتجة من مناقشات متميزة بين جميع المشاركين.

وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر
وزارة الرياضة تختتم القمة الشبابية الأولى لمراكز شباب مصر

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